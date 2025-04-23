Али Асадов позвонил Джевдету Йылмазу в связи с землетрясениями в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - 23 апреля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и вице-президентом Турецкой Республики Джевдетом Йылмазом.

Об этом сообщили в Кабинете министров, передает Trend.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность в связи с произошедшими в Стамбуле землетрясениями, и отмечено, что Азербайджан, как всегда, и в этот трудный момент находится рядом с братской Турцией. Были обсуждены меры, направленные на устранение последствий землетрясения.

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