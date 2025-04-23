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Сахиба Гафарова выразила поддержку турецкому коллеге в связи с произошедшими в Стамбуле землетрясениями

Политика Материалы 23 апреля 2025 21:44 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова выразила поддержку турецкому коллеге в связи с произошедшими в Стамбуле землетрясениями

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 23 апреля состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем, передает Trend.

В ходе телефонного разговора спикер Милли Меджлиса выразила обеспокоенность серией землетрясений, произошедших в Стамбуле. Вновь было подчёркнуто, что братские страны Азербайджан и Турция всегда вместе – и в радостные, и в трудные дни.

Нуман Куртулмуш поблагодарил за оказанное внимание и поддержку и рассказал о мерах, принятых для ликвидации последствий землетрясений.

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