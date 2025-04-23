Низами Сафаров выступил с докладом на 4-м заседании Азербайджано-казахстанского экспертного совета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 апреля состоялось 4-е заседание Азербайджано-казахстанского экспертного совета.

Как сообщает Trend, член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров опубликовал информацию о встрече на своей странице в социальной сети.

Он отметил, что согласно подписанному в мае 2022 года Меморандуму о взаимопонимании между Центром анализа международных отношений и Институтом стратегических исследований при Президенте РК, ежегодные заседания Экспертного совета объединяют специалистов двух стран и создают благоприятную возможность для обмена академическими мнениями.

«В своем выступлении на заседании Экспертного совета я подробно коснулся перспектив развития межпарламентских связей, мерах, которые необходимо реализовать для повышения эффективности парламентской дипломатии в современную эпоху, укрепления международных связей в двустороннем и многостороннем форматах», — говорится в публикации.