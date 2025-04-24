Сегодня будут обсуждаться приоритеты Алматинского процесса на ближайшие годы - Вюсал Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Сегодня будут обсуждаться приоритеты Алматинского процесса на ближайшие годы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов в рамках III министерской конференции Алматинского процесса, приуроченной к завершению двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в этом процессе (2023–2024 гг.) .

"Алматинский процесс направлен на углубление сотрудничества в области миграции и защиты прав беженцев в охваченных регионах, а также на содействие легальной миграции и укрепление взаимодействия между профильными государственными органами", - отметил он.

В.Гусейнов напомнил, что Азербайджан в течение последних двух лет возглавлял этот процесс.

"Сегодняшнее мероприятие охватывает три ключевых направления: подведение итогов председательства Азербайджана и в целом развития Алматинского процесса за последник два года; передача председательства следующей стороне - Республике Казахстан; и определение приоритетов на предстоящий период", - сказал он.

Он также подчеркнул значимость принятия на конференции Бакинской декларации — документа, подготовленного по инициативе азербайджанской стороны: "Декларация обозначает ключевые направления, на которых участники Алматинского процесса сосредоточатся в последующие годы".

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