Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном

БАКУ /Trend/ - 26 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы министры обсудили текущее состояние и перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами, а также ситуацию в сфере региональной безопасности. Были рассмотрены вопросы исполнения договоренностей, достигнутых в ходе контактов между лидерами двух стран и визитов на высоком уровне, а также различные аспекты партнерства в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, энергетическая безопасность, транспорт и другие представляющие взаимный интерес области.

Во время телефонной беседы пакистанский министр проинформировал о возникшей напряженности между Пакистаном и Индией. В свою очередь министр Джейхун Байрамов выразил надежду на урегулирование напряженности дипломатическими средствами и путем переговоров.

Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

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