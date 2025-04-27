Визит президента Ирана в Азербайджан направлен на укрепление двусторонних связей — иранский эксперт

БАКУ /Trend/ — Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан направлен на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами.

Как заявил Trend иранский эксперт Фаршид Бахериан, политика Пезешкиана направлена на развитие отношений с соседними государствами, что также оказывает влияние на тюркский мир в целом.

Бахериан подчеркнул, что визит Масуда Пезешкиана в Азербайджан, безусловно, станет важным шагом в деле укрепления двусторонних связей. Он отметил, что особенно символично, что в числе первых зарубежных визитов нового президента выбран именно Азербайджан после Ирака, что подчёркивает значение Баку для Тегерана. При этом эксперт обратил внимание, что Пезешкиан пока не посетил Оман, где проходят непрямые ядерные переговоры между Ираном и США.

«Между Ираном и США действительно идут переговоры, однако сохраняется высокий уровень взаимного недоверия. В этой ситуации Иран делает ставку на укрепление отношений с соседями», — отметил Бахериан.

«По моему мнению, отношения между Ираном и Азербайджаном уже движутся в сторону развития», — добавил он.

Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Азербайджан 28 апреля.