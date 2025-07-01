ОЭС заинтересована в студенческом обмене с Карабахским университетом - Генсек (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - По предложению ректора Карабахского университета Организация экономического сотрудничества (ОЭС) хочет осуществить студенческий обмен.

Как сообщает командированный в Агдам сотрудник Trend, об этом заявил сегодня генеральный секретарь ОЭС Асад Меджид Хан во время выступления на Молодежном форуме в рамках "Недели ОЭС" в городе Агдам.

По его словам, важно, чтобы студенты из разных стран региона приезжали в Ханкенди, получали образование.

Затем состоялась встреча и обмен мнениями между генеральным секретарем ОЭС и ректором Карабахского университета.

Отметим, что в Агдаме проходит Молодежный форум ОЭС. Мероприятие впервые проходит в рамках "Недели ОЭС". Основной целью форума является усиление участия молодежи в построении будущего региона ОЭС и включить их идеи в новую стратегию развития организации.

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