  1. Home
  2. Azerbaijan
  3. Politics

President Ilham Aliyev awards civil servants

Politics Materials 23 June 2026 17:51 (UTC +04:00)
President Ilham Aliyev awards civil servants
Photo: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan
Aysel Mammadli
Aysel Mammadli
Read more

BAKU, Azerbaijan, June 23. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed a decree on rewarding civil servants.

This was reported by the Press Service of the President of Azerbaijan.

According to the decree, the following persons were awarded for their effective work in the civil service:

With "Taraggi" medal

Habib Abdullayev

Akif Aghakarimov

Aynura Agayeva

Ravana Allahverdiyeva

Tarana Bayllarova

Vilayat Jabbarov

Azada Ahmadova

Asef Alasgarov

Bakhsheyish Aliyev

Ellada Aliyeva

Farhad Amirbayov

Gulnara Asgarova

Azer Farzaliyev

Nigar Hajiyeva

Ufug Khakhiyev

Arastu Habibbayli

Lala Hasanova

Elkhan Gadimli

Yusif Ganbarov

Ruslan Guliyev

Uzeyir Guliyev

Rustam Mahmudov

Ismayil Maharramov

Anar Mammadov

Azer Mammadov

Habib Mikayilli

Javid Musayev

Jahangir Nabiyev

Niyazi Rahimov

Ruslan Rustamli

Jeyhun Shikhaliyev

Mehman Taghiyev

With the medal "For distinction in civil service":

Sonakhanim Abasova

Sholaddin Abbasov

Tural Abbasov

Yagub Abbasov

Israfil Abdullayev

Mehman Abdullayev

Rovshan Abdullayev

Ulviyya Abdullayeva

Fakhrintaj Abdullazade

Khaliq Abdullazade

Akif Adigozalov

Shaig Adigozalov

Zohra Aghayeva

Nasib Alishov

Naira Allahverdiyeva

Khatira Almazova

Ramiz Aslanov

Shahin Aslanov

Raifa Babayeva

Elshan Bayramov

Igbal Bayramov

Gulshan Bayramova

Elshad Bashirov

Sanam Budakova

Regina Jabbarli

Vusal Jabbarli

Ruslan Javadov

Gulnaz Javadova

Javid Javadzade

Khirdakhanim Dadashova

Kheyransa Damirova

Abuzar Eyyubov

Fariz Ahmadov

Halila Ahmadova

Farah Ahmad-zade

Rubaba Akbarova

Agshin Aliyev

Altun Aliyev

Anar Aliyev

Elshad Aliyev

Hasil Aliyev

Ibrahim Aliyev

Mikayil Aliyev

Shovgi Aliyev

Leyla Aliyeva

Parvana Aliyeva

Salbi Aliyeva

Valida Aliyeva

Zamina Aliyeva

Mir Kamal Ali-zade

Raida Amirbayova

Ragif Amrahov

Vugar Amraliyev

Narmina Asadli

Vasila Asgaralizade

Tural Asgarov

Yalchin Azizov

Agshin Farajov

Aziz Fatullayev

Ruslan Hajiyev

Gulnar Hajiyeva

Marziyya Hajiyeva

Rifaat Hajiyeva

Talib Hajizade

Fakhri Hasanov

Afag Hasanova

Fidan Hasanova

Kamala Hasanova

Sevda Hasanova

Anar Huseynov

Elnar Huseynov

Elnur Huseynov

Anvar Huseynov

Farid Huseynov

Idris Huseynov

Ramil Huseynov

Tofig Huseynov

Turan Huseynov

Saida Huseynova

Vusala Huseynova

Elmar Huseynzade

Rauf Khalilov

Vusal Khalilov

Mahammadali Khudaverdiyev

Ramin Khudayev

Vusal Ibrahimli

Emin Ibrahimov

Hokuma Ibrahimova

Jeyhun Iskandarov

Elshad Iskandarov

Shahin Iskandarov

Saadat Ismayilova

Elshan Kazimov

Karim Karimov

Orkhan Karimov

Shahin Karimov

Irada Gafarli

Azer Garayev

Amrah Garayev

Ilgar Gasimli

Latif Gasimov

Murad Gasimov

Jasarat Gahramanov

Gahraman Gahramanov

Mursal Ganbarov

Shamsi Garibov

Ilgar Gojayev

Elshan Guliyev

Etibar Guliyev

Sevda Guliyeva

Elmaddin Guluyev

Zhala Gurbanli

Jeyhun Gurbanov

Kamala Gurbanova

Svetlana Gurbanova

Turkan Gurbanzade

Vafa Gudratli

Mugalib Mahmudov

Sabuhi Mahmudov

Elchin Mehraliyev

Orkhan Maharramov

Rugiyya Mahraramova

Mahir Malikov

Kanan Mamishov

Elchin Mammadaliyev

Fariz Mammadli

Azer Mammadov

Elvin Mammadov

Azizagha Mammadov

Kanan Mammadov

Namig Mammadov

Sabir Mammadov

Vali Mammadov

Farida Mammadova

Sevinj Mammadova

Shahana Mammadova

Vusala Mammadova

Tofig Mamtiyev

Gular Mikayilova

Rasim Mirzayev

Anar Mirzazade

Ramil Mirzade

Anar Movsumov

Taravet Muradova

Hijran Nagiyev

Ilkin Nabiyev

Gamet Nabiyev

Nabi Nabizade

Nurana Narimanova

Hikmat Nasirov

Narmin Nasirova

Guddassar Niftaliyev

Jumshud Novruzov

Arzu Orujova

Mushfig Osmanov

Vafa Omarova

Allahverdi Pashayev

Fagil Pashayev

Sanay Pashayev

Arifa Pashayeva

Rufat Panahli

Ilgar Panahov

Ayaz Rahimov

Azer Rahimov

Samir Rustamli

Kamal Rustamov

Rauf Rzayev

Maral Salmanova

Aynel Sariyeva

Gulshan Safarali

Zeynab Salimbayli

Parvin Salimova

Reyhan Salimova

Turan Samadova

Mushfig Sattar-zade

Elvira Sirajzade

Farid Soltanov

Emil Sultanov

Samir Sultanov

Samad Sultanov

Abbas Suleymanov

Anar Suleymanov

Roza Shamiyeva

Ilkin Shamilov

Asif Shafiyev

Bahadir Shafiyev

Shirkhan Shukurov

Shahmar Taghiyev

Anar Taghizade

Arzu Tairguliyeva-Naghiyeva

Rasim Teymurov

Amalya Turabova

Elvin Umudov

Barat Valiyev

Farid Valiyev

Sanan Valiyev

Nigar Valiyeva

Isa Yusubov

Marina Yusupova

Eldeniz Zeynalov

Rasim Zeynalov

Vafadar Zeynalov

Narmin Zeynalova

Tags:

Follow Trend on

Latest

Latest

Read more