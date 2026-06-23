President Ilham Aliyev awards civil servants

BAKU, Azerbaijan, June 23. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has signed a decree on rewarding civil servants.
This was reported by the Press Service of the President of Azerbaijan.
According to the decree, the following persons were awarded for their effective work in the civil service:
With "Taraggi" medal
Habib Abdullayev
Akif Aghakarimov
Aynura Agayeva
Ravana Allahverdiyeva
Tarana Bayllarova
Vilayat Jabbarov
Azada Ahmadova
Asef Alasgarov
Bakhsheyish Aliyev
Ellada Aliyeva
Farhad Amirbayov
Gulnara Asgarova
Azer Farzaliyev
Nigar Hajiyeva
Ufug Khakhiyev
Arastu Habibbayli
Lala Hasanova
Elkhan Gadimli
Yusif Ganbarov
Ruslan Guliyev
Uzeyir Guliyev
Rustam Mahmudov
Ismayil Maharramov
Anar Mammadov
Azer Mammadov
Habib Mikayilli
Javid Musayev
Jahangir Nabiyev
Niyazi Rahimov
Ruslan Rustamli
Jeyhun Shikhaliyev
Mehman Taghiyev
With the medal "For distinction in civil service":
Sonakhanim Abasova
Sholaddin Abbasov
Tural Abbasov
Yagub Abbasov
Israfil Abdullayev
Mehman Abdullayev
Rovshan Abdullayev
Ulviyya Abdullayeva
Fakhrintaj Abdullazade
Khaliq Abdullazade
Akif Adigozalov
Shaig Adigozalov
Zohra Aghayeva
Nasib Alishov
Naira Allahverdiyeva
Khatira Almazova
Ramiz Aslanov
Shahin Aslanov
Raifa Babayeva
Elshan Bayramov
Igbal Bayramov
Gulshan Bayramova
Elshad Bashirov
Sanam Budakova
Regina Jabbarli
Vusal Jabbarli
Ruslan Javadov
Gulnaz Javadova
Javid Javadzade
Khirdakhanim Dadashova
Kheyransa Damirova
Abuzar Eyyubov
Fariz Ahmadov
Halila Ahmadova
Farah Ahmad-zade
Rubaba Akbarova
Agshin Aliyev
Altun Aliyev
Anar Aliyev
Elshad Aliyev
Hasil Aliyev
Ibrahim Aliyev
Mikayil Aliyev
Shovgi Aliyev
Leyla Aliyeva
Parvana Aliyeva
Salbi Aliyeva
Valida Aliyeva
Zamina Aliyeva
Mir Kamal Ali-zade
Raida Amirbayova
Ragif Amrahov
Vugar Amraliyev
Narmina Asadli
Vasila Asgaralizade
Tural Asgarov
Yalchin Azizov
Agshin Farajov
Aziz Fatullayev
Ruslan Hajiyev
Gulnar Hajiyeva
Marziyya Hajiyeva
Rifaat Hajiyeva
Talib Hajizade
Fakhri Hasanov
Afag Hasanova
Fidan Hasanova
Kamala Hasanova
Sevda Hasanova
Anar Huseynov
Elnar Huseynov
Elnur Huseynov
Anvar Huseynov
Farid Huseynov
Idris Huseynov
Ramil Huseynov
Tofig Huseynov
Turan Huseynov
Saida Huseynova
Vusala Huseynova
Elmar Huseynzade
Rauf Khalilov
Vusal Khalilov
Mahammadali Khudaverdiyev
Ramin Khudayev
Vusal Ibrahimli
Emin Ibrahimov
Hokuma Ibrahimova
Jeyhun Iskandarov
Elshad Iskandarov
Shahin Iskandarov
Saadat Ismayilova
Elshan Kazimov
Karim Karimov
Orkhan Karimov
Shahin Karimov
Irada Gafarli
Azer Garayev
Amrah Garayev
Ilgar Gasimli
Latif Gasimov
Murad Gasimov
Jasarat Gahramanov
Gahraman Gahramanov
Mursal Ganbarov
Shamsi Garibov
Ilgar Gojayev
Elshan Guliyev
Etibar Guliyev
Sevda Guliyeva
Elmaddin Guluyev
Zhala Gurbanli
Jeyhun Gurbanov
Kamala Gurbanova
Svetlana Gurbanova
Turkan Gurbanzade
Vafa Gudratli
Mugalib Mahmudov
Sabuhi Mahmudov
Elchin Mehraliyev
Orkhan Maharramov
Rugiyya Mahraramova
Mahir Malikov
Kanan Mamishov
Elchin Mammadaliyev
Fariz Mammadli
Azer Mammadov
Elvin Mammadov
Azizagha Mammadov
Kanan Mammadov
Namig Mammadov
Sabir Mammadov
Vali Mammadov
Farida Mammadova
Sevinj Mammadova
Shahana Mammadova
Vusala Mammadova
Tofig Mamtiyev
Gular Mikayilova
Rasim Mirzayev
Anar Mirzazade
Ramil Mirzade
Anar Movsumov
Taravet Muradova
Hijran Nagiyev
Ilkin Nabiyev
Gamet Nabiyev
Nabi Nabizade
Nurana Narimanova
Hikmat Nasirov
Narmin Nasirova
Guddassar Niftaliyev
Jumshud Novruzov
Arzu Orujova
Mushfig Osmanov
Vafa Omarova
Allahverdi Pashayev
Fagil Pashayev
Sanay Pashayev
Arifa Pashayeva
Rufat Panahli
Ilgar Panahov
Ayaz Rahimov
Azer Rahimov
Samir Rustamli
Kamal Rustamov
Rauf Rzayev
Maral Salmanova
Aynel Sariyeva
Gulshan Safarali
Zeynab Salimbayli
Parvin Salimova
Reyhan Salimova
Turan Samadova
Mushfig Sattar-zade
Elvira Sirajzade
Farid Soltanov
Emil Sultanov
Samir Sultanov
Samad Sultanov
Abbas Suleymanov
Anar Suleymanov
Roza Shamiyeva
Ilkin Shamilov
Asif Shafiyev
Bahadir Shafiyev
Shirkhan Shukurov
Shahmar Taghiyev
Anar Taghizade
Arzu Tairguliyeva-Naghiyeva
Rasim Teymurov
Amalya Turabova
Elvin Umudov
Barat Valiyev
Farid Valiyev
Sanan Valiyev
Nigar Valiyeva
Isa Yusubov
Marina Yusupova
Eldeniz Zeynalov
Rasim Zeynalov
Vafadar Zeynalov
Narmin Zeynalova