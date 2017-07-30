За последние годы Азербайджан предпринял больше шагов в социальной сфере, чем ожидалось - депутат

30 июля 2017 23:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние годы Азербайджан предпринял больше шагов в социальной сфере, чем ожидалось, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазиль Мустафаев.

По его словам, за последние годы Президент Азербайджана Ильхам Алиев уделял особое внимание инфраструктурным проектам для улучшения социального положения населения.

Депутат отметил, что были предприняты шаги по решению проблем малообеспеченного населения, в особенности, проблем людей, живущих за чертой бедности, и инвалидов. «Формирование Азербайджанского ипотечного фонда, упрощение условий ипотеки, создание возможностей для решения жилищных проблем населения, начало строительства социального жилья, строительство домов для инвалидов, выдача квартир журналистам – все эти вопросы, которые относятся к социальной категории», - подчеркнул Мустафаев.

Депутат подчеркнул, что за последние годы были устранены многие недочеты, существующие в социальной сфере, и первоначально преодолены многие негативные явления, выявленные в сфере выдачи социальных пособий, предоставления инвалидности.

Фазиль Мустафаев сказал, что социальная сфера во всех странах была областью, где всегда встречаются недочеты. «С проведением определенных реформ в этой сфере появилась надежда на то, что будут предприняты положительные шаги по решению проблем граждан», - отметил депутат.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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