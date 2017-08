Азербайджан занял второе место в артстрельбах по "плавающей мине" на "Кубке моря-2017" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В рамках конкурса «Кубок моря-2017» выполнен эпизод №3 «Стрельба по плавающей мине», говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в субботу.

Согласно решению судейской бригады, по итогам выполнения этого эпизода первое место с результатом 50 баллов было присуждено экипажу малого ракетного корабля «Град Свияжск» ВМФ России. Второе место с результатом 48 баллов занял экипаж сторожевого корабля «G-124» ВМС Азербайджана, третье место с результатом 46 баллов - экипаж ракетно-артиллерийского корабля «Сарыарка» ВМС Казахстана, четвертое место с результатом 44 балла - экипаж ракетного катера «Джошан» ВМС Ирана.

Первого августа в Приморском национальном парке состоялась торжественная церемония открытия Международных соревнований «Кубок моря-2017», организованных в Баку в рамках III Армейских международных игр-2017.

(Текст: Кямаля Сеидова)