Гирканский национальный парк обратился в правоохранительные органы Азербайджана для установления причин пожара

8 августа 2017 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гирканский национальный парк обратился в правоохранительные органы Азербайджана для установления причин и виновников произошедшего накануне пожара, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

Сегодня в 12:30 в результате совместных значительных усилий сотрудников МЧС и минэкологии пожар, произошедший на высокогорной территории Гирканского национального парка вблизи села Билесер Лянкяранского района, был полностью потушен.

Пожар, охвативший около одного гектара территории, уничтожил зеленую листву деревьев, но не нанес им серьезного вреда, сгорели сухая трава и кустарники.

На территории сотрудниками минэкологии организовано круглосуточное дежурство.

Проводится работа по установлению нанесенного ущерба.

Вчера около 13:00 на высокогорной территории в Гирканском национальном парке произошел пожар. Для тушения пожара на место были направлены сотрудники местных структур МЧС и министерства экологии и природных ресурсов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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