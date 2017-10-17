Бактрансагентство будет работать в усиленном режиме в день матча "Карабах" - "Атлетико Мадрид"

БАКУ/Trend/ - В связи с матчем между азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и испанским "Атлетико Мадридом", который пройдет в Баку 18 октября в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА, Бакинское транспортное агентство будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Trend во вторник в агентстве, с привлечением дополнительной живой силы будет усилен контроль за деятельностью центра транспортного обмена "Кероглу" и других маршрутных линий, проходящих рядом со станциями метро.

После игры будет обеспечена своевременная, комфортная и безопасная перевозка зрителей из центра транспортного обмена "Кероглу". С привлечением дополнительных транспортных средств будет максимально снижен интервал между автобусами, курсирующими по 32 маршрутным линиям, проходящим через центр города и прилегающие села и поселки.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев)