БАКУ /Trend/ - Бакинский шопинг-фестиваль может поспособствовать притоку туристов в Азербайджан, сказал международный медиа тренер и консультант Дэн Мейсон в интервью официальному сайту Фестиваля (www.bakushopfest.com).

Он отметил, что нынешний уровень маната создает для посетителей страны хорошую возможность.

“По сравнению с предыдущими годами, теперь получить туристическую визу в Азербайджан стало намного проще. Баку является прекрасным местом для отдыха и в то же время является безопасным городом, что немаловажно. Но для многих людей Азербайджан по-прежнему остается загадкой. Шопинг-фестиваль стал более масштабным и в этот раз большое внимание уделяется развлечениям и проводятся “Tax-Free” кампании. Так, что все движется в правильном направлении”, - отметил Мейсон.

Эксперт считает, что при помощи медиа и социальных сетей нужно распространить информацию об этом грандиозном мероприятии.

Говоря о важности фестиваля Мейсон отметил, что важно дать миру знать об Азербайджане как можно больше.

“Розничная торговля является важной движущей силой экономики-чем больше иностранной валюты поступает в страну, тем больше стимула и возможностей появляется у предпринимателей. Я бы хотел, чтобы на фестивале были показаны не только магазины, но и специфичные черты, присущие Азербайджану. Меня поразили азербайджанские ремесленные, культурные выставки, а также выставки продуктов питания во время Формулы 1, проводившегося в Баку. Почему бы не поощрять уникальные искусства, ремесла и региональную пищевую промышленность при помощи фестиваля и не показать миру, что Азербайджан является уникальной страной, где сочетаются традиции и современность?”, - считает эксперт

Мейсон добавил, что Баку является удачным местом для проведения шопинг-фестиваля.

“Я был на шопинг-фестивалях в Дубае и в других городах и несомненно фестивали создают своего рода суету в городах, которых проводятся. Путешествовать становится все легче и поэтому динамичные города для привлечения туристов ищут новые пути. Это также способствует повышению конкурентоспособности между городами. Баку имеет выгодное и потрясающее местоположение, находясь на стыке Запада и Востока, что является важным фактором для привлечения туристов”, - сказал Мейсон.

Второй Бакинский шопинг-фестиваль, стартовавший 15 октября продолжится до 15 ноября.

Во время фестиваля покупатели в более, чем 400 магазинах Баку, смогут приобрести одежду, электронику, бытовую технику, мебель, парфюмерию и косметику, а также другие товары от ведущих мировых брендов в рамках специальных кампаний и со скидками. К тому же к товарам будет применена система “Tax Free”. Помимо этого, во время фестиваля предусмотрено проведение интерактивных игр, показов мод и других мероприятий развлекательного характера.

Граждане Азербайджана и зарубежные гости, сделавшие покупки на сумму более 100 манатов в магазинах, отмеченных стикерами “Baku Shopping Festival - Tax Free”, получают возможность вернуть определенную часть налога на добавленную стоимость (НДС) от потраченной суммы. Возврат НДС возможен только в магазинах, отмеченных данными стикерами. Магазины без стикера “Baku Shopping Festival - Tax Free” не являются участниками системы Tax Free. Определенная часть суммы НДС может быть возвращена как наличными, так и переводом на карту/банковский счёт.

Отметим, что проведением Бакинского шопинг-фестиваля занимается Бюро конгрессов Азербайджана при министерстве культуры и туризма Азербайджана. Впервые Бакинский шопинг-фестиваль прошел с 10 апреля по 10 мая 2017 года.