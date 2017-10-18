Минкультуры Азербайджана о требовании брачного свидетельства в отелях

18 октября 2017 14:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Требование свидетельства о браке при вселении в отель в Азербайджане можно считать самоуправством со стороны работника отеля, сказал в среду журналистам замминистра культуры и туризма Назим Самедов.

Замминистра подчеркнул, что в Азербайджане все еще встречаются случаи, когда у заселяющихся в отель требуют свидетельство о браке, но таких фактов стало меньше.

Замминистра отметил, что министерство неоднократно заявляло о том, что требование со стороны отелей свидетельства о браке незаконно. «Такого нет в мировой практике. Требовать этот документ как минимум неправильно с точки зрения этики. Если кто-то сталкивается с подобными явлениями, то может обращаться в министерство. Министерство объясняет предпринимателям, как себя должен вести владелец отеля, однако в некоторых отелях работают люди, не имеющие представления о законодательстве», - отметил Самедов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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