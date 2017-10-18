Минздрав Азербайджана об уровне материнской смертности

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в январе-сентябре текущего года зарегистрировано 17 случаев материнских смертей.

Об этом в среду сказала председатель Комиссии по оказанию помощи при родах министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог республики Севиндж Мамедова.

По словам председателя Комиссии, этот показатель не увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Надеемся, что до конца года количество случаев материнских смертей по сравнению с предыдущим годом будет меньше», - сказала Мамедова.

Отметим, что накануне заведующий отделом анестезиологии и реанимации родильного отделения Бакинского оздоровительного центра Рауф Ярадан-Гулиев сказал, что в Азербайджане за 2015 год зарегистрировано 24 случая материнской смертности, в 2016 году - 22 случая.

Среди названных им основных причин материнских смертей в Азербайджане указаны кровотечения, гипертензия, в том числе тяжелая преэклампсия, эклампсия, HELLP-синдром, сепсис и эмболия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Хазар Ахундов)