Служба госбезопасности Азербайджана конфисковала более полумиллиона контрабандных акцизных марок (версия 2) (ФОТО)

19 октября 2017 10:13 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) конфисковала акцизные марки для производства водки в количестве 619,5 тысячи штук, которые нелегально были завезены в страну через азербайджано-грузинскую границу, сообщает в четверг ведомство.

В ходе расследования было установлено, что в специальных объектах производится и массово продается опасный для здоровья продукт, производимый путем смешивания некачественного спирта и воды. Также было обнаружено множество резервуаров с некачественной водкой.

По факту возбуждено уголовное дело. СГБ и министерство по налогам продолжают совместное расследование.

СГБ отмечает, что любые незаконные, угрожающие физическому здоровью и генофонду населения действия будут и впредь решительно пресекаться.

Azernews Newspaper
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