Впервые фильм “Один дома” представлен в Баку потрясающим новогодним гимнастическим Anchorшоу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В воскресенье на Национальной арене гимнастики прошло потрясающее шоу по мотивам известного новогоднего комедийного фильма голливудского режиссера Криса Коламбуса “Один дома”, подготовленный и представленный многочисленным зрителям Федерацией гимнастики Азербайджана (AGF).

Новый год - это праздник сказок и чудес. В каждом уголке мира люди встречают этот праздник, предвкушая новые ожидания, новые надежды. Не секрет, что именно дети с нетерпением ждут этот праздник. Накануне и этого Нового года, подумав о своих юных зрителях, традиционно, Федерация гимнастики Азербайджана подарила незабываемое представление.

Впервые фильм “Один дома” был представлен в форме гимнастического и хореографического шоу, на протяжении всего спектакля сопровождающийся овациями зрителей. Более того, сюжетная линия “Один дома”, постановщиком которого является главный тренер Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, была представлена в азербайджанском варианте.

Национальная арена гимнастики в этот день окунулась по-настоящему в волшебную праздничную атмосферу! На открытии Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающим Новым годом, пожелали здоровья, счастья и процветания. Было отмечено, что сегодня 24 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает день рождения, и была выражена искренняя признательность за особое внимание главы государства спорту, большую поддержку Федерации гимнастики Азербайджана.

Интересно, что шоу открыли более сорока детей с ограниченными физическими возможностями, которые вместе с тренерами AGF представили две композиции.

А далее был потрясающий спектакль! Спортсмены и тренеры сборных команд Азербайджана по видам гимнастики воплотили образы героев всеми любимого новогоднего фильма “Один дома”. Специально подготовленные красочные декорации и костюмы, зажигательная музыка и видеоинсталляции, оригинальные выступления и мастерство взрослых и детей в различных композициях с ленточками, мячами, обручами, булавами, на различных гимнастических снарядах, показывая сложные гимнастические элементы и хореографические номера– и все это с большим артистизмом, придало действию яркие эмоции и завораживающее впечатление!

По сюжету, семья Мамедовых готовится отметить Новый год в Гяндже, но забывает своего сына Кянана дома. Проснувшись Кянан, радуется тому, что остался один и может вволю шалить без родителей. Однако, этой радости малыша мешают Расим и Мушфиг, которые решили ограбить дом. Они думают, что мальчик дома один и с ним легко справиться, но не тут-то было…Кянан готовит для грабителей настоящую западню из гимнастических снарядов, а сам, укрывшись в соседнем доме, вызывает полицию. Шоу завершается поимкой грабителей, возвращением родителей и счастливой встречей Нового года!

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

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