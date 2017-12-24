Впервые фильм “Один дома” представлен в Баку потрясающим новогодним гимнастическим Anchorшоу (ФОТО)

24 декабря 2017 23:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В воскресенье на Национальной арене гимнастики прошло потрясающее шоу по мотивам известного новогоднего комедийного фильма голливудского режиссера Криса Коламбуса “Один дома”, подготовленный и представленный многочисленным зрителям Федерацией гимнастики Азербайджана (AGF).

Новый год - это праздник сказок и чудес. В каждом уголке мира люди встречают этот праздник, предвкушая новые ожидания, новые надежды. Не секрет, что именно дети с нетерпением ждут этот праздник. Накануне и этого Нового года, подумав о своих юных зрителях, традиционно, Федерация гимнастики Азербайджана подарила незабываемое представление.

Впервые фильм “Один дома” был представлен в форме гимнастического и хореографического шоу, на протяжении всего спектакля сопровождающийся овациями зрителей. Более того, сюжетная линия “Один дома”, постановщиком которого является главный тренер Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, была представлена в азербайджанском варианте.

Национальная арена гимнастики в этот день окунулась по-настоящему в волшебную праздничную атмосферу! На открытии Дед Мороз и Снегурочка поздравили гостей с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, и наступающим Новым годом, пожелали здоровья, счастья и процветания. Было отмечено, что сегодня 24 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает день рождения, и была выражена искренняя признательность за особое внимание главы государства спорту, большую поддержку Федерации гимнастики Азербайджана.

Интересно, что шоу открыли более сорока детей с ограниченными физическими возможностями, которые вместе с тренерами AGF представили две композиции.

А далее был потрясающий спектакль! Спортсмены и тренеры сборных команд Азербайджана по видам гимнастики воплотили образы героев всеми любимого новогоднего фильма “Один дома”. Специально подготовленные красочные декорации и костюмы, зажигательная музыка и видеоинсталляции, оригинальные выступления и мастерство взрослых и детей в различных композициях с ленточками, мячами, обручами, булавами, на различных гимнастических снарядах, показывая сложные гимнастические элементы и хореографические номера– и все это с большим артистизмом, придало действию яркие эмоции и завораживающее впечатление!

По сюжету, семья Мамедовых готовится отметить Новый год в Гяндже, но забывает своего сына Кянана дома. Проснувшись Кянан, радуется тому, что остался один и может вволю шалить без родителей. Однако, этой радости малыша мешают Расим и Мушфиг, которые решили ограбить дом. Они думают, что мальчик дома один и с ним легко справиться, но не тут-то было…Кянан готовит для грабителей настоящую западню из гимнастических снарядов, а сам, укрывшись в соседнем доме, вызывает полицию. Шоу завершается поимкой грабителей, возвращением родителей и счастливой встречей Нового года!

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В бакинские школы на конкурсной основе приняты замдиректора
Общество 18 декабря 17:33
В движении транспорта на улицах Баку ожидаются изменения
Общество 18 декабря 09:00
Путешествие в мир сказок и костюмированные наряды – интересный проект в Баку (ФОТО)
Социум 10 декабря 17:49
В Баку частично обрушилось строящееся здание, пострадавших нет - МЧС
Происшествия 9 декабря 20:34
Баку и Самару может связать прямой авиарейс
Бизнес 27 ноября 16:24
Стартовал заключительный день чемпионатов Азербайджана и первенств Баку по 4 гимнастическим дисциплинам (ФОТО)
Общество 26 ноября 16:07
В Баку предлагается создать еще две пешеходные улицы
Общество 20 ноября 18:33
Оставшийся в результате оползня под завалами грунта человек спасен (ОБНОВЛЕНО) (ВИДЕО)
Происшествия 17 ноября 22:23
В Баку машина скорой помощи с пострадавшим в ДТП сама попала в аварию
Общество 15 ноября 16:37
В центре Баку горит жилой дом
Происшествия 11 ноября 15:22
Азербайджанская делегация на Всемирном фестивале молодежи и студентов: история в фотографиях
Социум 11 ноября 12:26
Пожар в 17-этажном здании в Баку потушен (ОБНОВЛЕНО-2)
Происшествия 10 ноября 23:37
Grand Hotel Kempinski Geneva готов участвовать в туристическом бизнесе Азербайджана - гендиректор
Бизнес 8 ноября 17:06
В Баку состоялось открытие VIII Фестиваля Европейского кино (ФОТО)
Культура 2 ноября 22:47
Учения спасателей "Каспий-2017" пройдут в Баку 2-4 ноября
Общество 1 ноября 14:50
Известный режиссер Аудрюс Стонис: В Баку очень легко дышится, хочется наслаждаться его красотой (ЭКСКЛЮЗИВ, ФОТО)
Интервью 17 октября 10:37
Завтра в Баку облачно, возможен дождь
Общество 15 октября 17:00
Николай Басков привезет в Баку экс-невесту Софи Кальчеву (ФОТО)
Звёздный мир 12 октября 10:16