Выпускники Бакинского государственного университета получили двойные дипломы

16 января 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло очередное мероприятие, посвященное вручению «двойных дипломов» выпускникам «Программы магистр Европейского права» в соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанном между БГУ и Вюрцбургским университетом Германии.

На мероприятии, в котором участвовала делегация Вюрцбургского университета во главе с его проректором, профессором Эхардом Пахеном, ректор, академик Абель Магеррамов, выразив удовлетворение успешным сотрудничеством со старейшим университетом Европы, отметил заинтересованность в расширении интеграции и с другими факультетами Вюрцбургского университета.

По словам ректора, в 2017 году выпускниками «Программы магистр Европейского права» стали 13 человек.

Напомним, что «Программа магистр Европейского права" действует в БГУ с сентября 2011 года. В рамках программы обучение ведется на английском и немецком языках. Немецкая сторона для студентов БГУ организует курсы интенсивного изучения немецкого языка и стажировку в Германии. Студенты БГУ, обучающиеся по этой специальности, продолжают свое образование в Вюрцбургском университете. Его профессора читают лекции в БГУ, в свою очередь ученые вуза участвуют в исследовательских работах в этом немецком университете. Финансовую поддержку реализации проекта оказывает Немецкая академическая служба студенческого обмена (DAAD).

Профессор Эхард Пахен, выразив благодарность руководству БГУ за поддержку программы, отметил ее важность и выразил уверенность в том, что ее выпускники будут способствовать развитию сотрудничества между Азербайджаном и Германией в различных областях. По словам гостя, до 2017 года обладателями «двойных дипломов» стали 23 выпускника программы, в настоящее время примерно столько же студентов являются ее слушателями.

Затем состоялось вручение «двойных дипломов» очередным выпускникам программы.

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Azernews Newspaper
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