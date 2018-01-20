В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Страшным событиям, оставившим незаживающую рану в сердце каждого, кто пережил трагические дни января 1990 года в Баку, было посвящено открытое траурное заседание правления международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз».

В зале художественной студии «Пером и кистью» собрались выходцы из Азербайджана, а также представители других общин Израиля.

Говоря об этих тяжелых событиях в истории современного Азербайджана, директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна Сальман рассказала о безвинных людях, ставших жертвами военного преступления, учинённого советскими войсками по отношению к жителям Азербайджана. Среди погибших были азербайджанцы, русские, татары, лезгины и евреи, которые были зверски уничтожены именно в те минуты, когда спасали жизни других, как Александр Мархевка и Ян Меерович, или просто находились в своём доме, как Вера Бисантина. Самым ужасным в тех событиях было то, что это была жесточайшая война Советов против граждан своей же страны. Было ясно, что фатальные события января 1990 года стали ценой, которую Азербайджан отдал за свою независимость.

Своими личными переживаниями и воспоминаниями о «Чёрном Январе» поделилась член Союза журналистов, Союза писателей и художников Израиля Фрида Юсуфова, которая со слезами на глазах рассказала о том, как были близки к смерти она сама и её родные в тот страшный день. Известный радиожурналист, член правления «АзИз» Виктория Долинская также рассказала о том, каким чудом ей удалось уцелеть под пулями, добавив, что считает эту дату своим вторым днем рождения. Своими впечатлениями и воспоминаниями о пострадавших и погибших друзьях поделился руководитель Иерусалимского отделения «АзИз» Александр Аграновский, который прочел стихи поэтов-бакинцев Лейлы Бегим и Михаила Сальмана, посвящённых январской трагедии.

Самый молодой член ассоциации, новая репатриантка из Азербайджана, адвокат Нета Кацман поделилась воспоминаниями о тех драматических событиях своей мамы, чудом спасшей в те дни жизнь своего ещё неродившегося дитя. Нета Кацман прочла очень эмоциональные стихи Мамедa Аслана на азербайджанском языке, посвящённые бакинской трагедии 1990 года.

Выступив перед собравшимися, генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак попросил почтить память безвинных жертв "Черного Января" минутой молчания.

По сложившейся традиции, собравшиеся почтили память жертв трагических событий 20 января 1990 года минутой молчания, после чего председатель отделения «АзИз» города Нетания Томер Алиев прочитал Кадиш – еврейскую молитву за упокой.

В заключение член совета директоров ассоциации «АзИз» Шауль Симан-Тов поблагодарил всех присутствующих за участие в специальном заседании правления «АзИз», а также Фриду Юсуфову за любезно предоставленное место для проведения мероприятия.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.