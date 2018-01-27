Мамедъяров сыграл вничью в 12-ом туре супертурнира "Tata Steel Chess" (РЕЗУЛЬТАТЫ)

27 января 2018 21:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров в 12-ом туре супертурнира "Tata Steel Chess" сыграл вничью с Джонсом Гавейном из Великобритании.

Турнир проходит в голландском Вейк-ан-Зее.

В активе Мамедъярова восемь очков. Он находится на третьей строчке турнирной таблицы и отстает от лидеров Магнуса и Гири на пол-очка.

Завтра, в заключительном этапе турнира представитель Азербайджана сыграет с индийцем Анандом Вишванатаном.

(Автор: Рауф Гулиев)

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