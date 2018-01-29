В UNEC апелляционные обращения ниже одного процента(ФОТО)

29 января 2018 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В UNEC в связи с зимней экзаменационной сессией проведен очередной «День открытых дверей».

В «Дне открытых дверей» вместе с ректором UNEC, профессором Адалятом Мурадовым приняли участие члены Совета общественного контроля - депутат Хикмят Бабаоглы, руководитель ОО Центра образования «ХХ1 век» Этибар Алиев, руководитель Конституционного фонда исследований, член группы по правам человека Алимамед Нуриев и корреспондент «525-й» газеты Севиндж Гараева.

Обращения, поступившие на «Дне открытых дверей», были связаны с вопросами повышения результатов экзамена и нарушением правил дисциплины. Для принятия необходимых мер в направлении рассмотрения и оперативного решения обращений ректор дал указания руководителям соответствующих структур.

После приема был проведен обмен мнениями в связи с организацией экзаменов. Было отмечено, что на зимней экзаменационной сессии 12 тысяч студентов ступени бакалавра сдали 72 тысячи экзаменов. Было отмечено, что в связи с экзаменами поступило 1346 апелляционных заявлений (0,53 процента), из которых только 239 были обоснованными, а 760 заявлений рассматриваются. Поступившее малое количество заявлений и обращений члены совета оценили как положительный результат обучения и экзаменов в UNEC, организованных на высоком уровне.

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