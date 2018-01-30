В Азербайджане завтра можно будет частично наблюдать лунное затмение

30 января 2018 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане невозможно будет наблюдать начало лунного затмения, его можно будет наблюдать лишь в момент, когда диск Луны начнет открываться, сказал Trend во вторник заместитель директора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов.

По его словам, завтра лунное затмение начнется в 15:48:27, полное затмение начнется в 16:51:47, максимальное затмение будет зарегистрировано в 17:29:51. Конец полного затмения будет в 18:07:51. Затмение завершится в 19:11:11.

Как сказал Микаилов, на территории Азербайджана затмение можно будет наблюдать с 18:00, и с этого момента нижняя часть диска Луны постепенно начнет открываться.

«Начиная с этого момента мы сможем увидеть затмение невооруженным глазом», - сказал Микаилов.

Он добавил, что лунное затмение, которое произойдет 28 июля, можно будет полностью наблюдать в Азербайджане.

«Лунное затмение произойдет в экваториальной зоне Земли. Такие затмения называются центральными», - отметил Микаилов.

Заместитель директора также добавил, что в 2018 году произойдут три солнечных затмения (частичные). Два из них придутся на южное, одно на северное полушарие.

По словам Микаилова, в отличие от солнечного затмения, наблюдение за лунным затмением не опасно для глаз.

«Лунное затмение происходит ночью, когда возможно смотреть на Луну, и это не вредит глазам. Однако если смотреть на Луну через телескоп, это оказывает воздействие на глаза, так как телескоп увеличивает яркость Луны», - сказал заместитель директора.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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