Управление образования Баку опровергло информацию о сборе средств для переселенных из зоны оползня

БАКУ /Trend/ - Все необходимые потребности временно размещенных в школе лиц оплачиваются государством. В школах, находящихся в ведении Управления образования Баку, не собирались средства для оказания помощи жителям, переселенным из оползневой зоны на Баиловском склоне.

Об этом Trend во вторник сказал завсектором по связям с общественностью управления Башарат Мамедов.

73 человека из проживающих на оползневом участке на Баиловском склоне 24 января были временно размещены в актовом зале и трех учебных комнатах бакинской средней школы номер 163.

В Исполнительной власти Сабаильского района сказали, что в ближайшем будущем будет принято решение об их переселении.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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