В Губинском мемориальном комплексе геноцида будет установлен памятник

БАКУ /Trend/ - В Губинском мемориальном комплексе геноцида планируется установить мемориальную доску и символический памятник, отражающий кровавые события 1918 года.

Об этом в понедельник сказал вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, член комиссии по расследованию ситуации на Губинском мемориальном комплексе геноцида, академик Иса Габиббейли.

По его словам, соответствующие организации проводят работы по подготовке мемориальной доски и символического памятника.

Вице-президент НАНА добавил, что в дни геноцида азербайджанцев в Губинском захоронении пройдет официальная церемония установки памятника и мемориальной доски.

Габиббейли отметил, что в захоронении были проведены определенные работы по реконструкции. Человеческие останки, которые относились не только к азербайджанцам, но и к другим народам, были захоронены в соответствие с национальными и религиозными обычаями. В настоящий момент вокруг Губинского захоронения проводятся работы по благоустройству.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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