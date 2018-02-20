В одном из вузов Азербайджана начинается конкурс бизнес-идей

20 февраля 2018 10:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - При совместной организационной поддержке министерства образования, министерства молодежи и спорта, Kapital Bank и UNEC среди студентов стартует III конкурс бизнес-идей Made in Azerbaijan. Об этом говорится в сообщении UNEC, распространекнном во вторник.

Целью организации конкурса является оказание на уровне высших учебных заведений поддержки в применении подписанного 18 января 2016 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжения “О дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтяной продукции” и пропаганда среди студентов интереса к предпринимательской деятельности.

В конкурсе могут принять участие студенты всех высших учебных заведений Азербайджана. Студенты, занявшие первые три места на конкурсе, наряду с ценными подарками, смогут в течение недели получить возможность изучения опыта успешных стартапов, действующих в ведущих университетах Турции.

Бизнес-идея должна быть разработана и представлена индивидуально, соответствовать распоряжению и миссии конкурса. В то же время к теме должен быть современный, оригинальный, креативный и актуальный подход. Необходимо предусмотреть реальные возможности применения проекта на внутреннем рынке.

Прием бизнес-идей продолжится до 31 марта. Представленные бизнес-идеи будут оценены экспертным советом с 1 по 20 апреля и определены финалисты. Финальный этап конкурса состоится в апреле-мае.

Желающие принять участие в конкурсе могут направить свои бизнес-идеи на электронный адрес ideya@unec.edu.az. При регистрации в отделе “mövzu/subject” электронного адреса необходимо указать слово “biznesideya2018”.

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Azernews Newspaper
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