В бакинском метро введен полный запрет на курение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен взял под особый контроль выполнение нового закона об ограничении использования табачной продукции и принимает серьезные меры в связи с этим, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, в связи с этим было проведено расширенное совещание с участием руководителей соответствующих структур ЗАО.

По итогам совещания председателем ЗАО был подписан приказ, согласно которому на местах должны проводиться просветительские работы.

В приказе руководителям структур поручено принимать серьезные меры для соблюдения требований закона, для чего установлены ответственные структуры и лица.

Отметим, что в вестибюлях станций, переходах, на платформах и в вагонах было запрещено курить сигареты и электронные сигареты. В отношении тех, кто не соблюдает закон «О внесении изменений в Кодекс об административных проступках», принятый 29 июня 2012 года, были предусмотрены штрафы. Однако в соответствии с законом «Об ограничении использования табачной продукции», в административных зданиях и их территориях, принадлежащих ЗАО «Бакинский метрополитен», а также на территории электродепо «Нариманов» и на открытых участках строительных объектов запрещено использование табачной продукции, в том числе, согласно требованиям закона, запрещается курение сигарет и электронных сигарет. Пользоваться табачной продукцией можно только в согласованных особо отведенных местах и местах со специально установленным знаком. Кроме особо отведенных и согласованных мест категорически запрещено курение на станциях и в переходах метрополитена, туннелях, машинных залах эскалаторов, в служебной зоне, в том числе в кабине машиниста.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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