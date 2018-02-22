В бакинском метро введен полный запрет на курение (ФОТО)

22 февраля 2018 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен взял под особый контроль выполнение нового закона об ограничении использования табачной продукции и принимает серьезные меры в связи с этим, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, в связи с этим было проведено расширенное совещание с участием руководителей соответствующих структур ЗАО.

По итогам совещания председателем ЗАО был подписан приказ, согласно которому на местах должны проводиться просветительские работы.

В приказе руководителям структур поручено принимать серьезные меры для соблюдения требований закона, для чего установлены ответственные структуры и лица.

Отметим, что в вестибюлях станций, переходах, на платформах и в вагонах было запрещено курить сигареты и электронные сигареты. В отношении тех, кто не соблюдает закон «О внесении изменений в Кодекс об административных проступках», принятый 29 июня 2012 года, были предусмотрены штрафы. Однако в соответствии с законом «Об ограничении использования табачной продукции», в административных зданиях и их территориях, принадлежащих ЗАО «Бакинский метрополитен», а также на территории электродепо «Нариманов» и на открытых участках строительных объектов запрещено использование табачной продукции, в том числе, согласно требованиям закона, запрещается курение сигарет и электронных сигарет. Пользоваться табачной продукцией можно только в согласованных особо отведенных местах и местах со специально установленным знаком. Кроме особо отведенных и согласованных мест категорически запрещено курение на станциях и в переходах метрополитена, туннелях, машинных залах эскалаторов, в служебной зоне, в том числе в кабине машиниста.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Бакинском метро появятся два новых современных поезда
Туризм 19 февраля 11:11
Бакинский метрополитен утвердил план мероприятий в связи с трагедией 20 Января
Общество 17 января 14:47
В бакинском метро 30-летний мужчина упал на рельсы
Общество 12 декабря 2017 15:32
В день игры «Карабах» - «Челси» Бакметрополитен перевез почти на 40 тыс. пассажиров больше
Общество 23 ноября 2017 15:44
В ближайшие дни завершится ремонт на одной из станций Бакметрополитена
Общество 20 сентября 2017 14:19
Бакинский метрополитен закупит новые вагоны (ФОТО)
Общество 14 июня 2017 17:15
Во время Исламиады 30 волонтеров исполнят роль гидов в Бакинском метро
Общество 11 мая 2017 17:18
Во время Исламиады будет продлен график работы бакинского метро
Общество 25 апреля 2017 17:17
В депо Бакинского метрополитена строятся пути для испытания поездов
Бизнес 5 апреля 2017 13:39
Завтра станция бакинского метро "Шах Исмаил Хатаи" не будет работать до 12:00
Общество 25 февраля 2017 17:22
Эскалатор на одной из станций бакинского метро остановят на ремонт
Общество 11 февраля 2017 13:30
На станции метро «Халглар достлугу» начался ремонт - Бакметрополитен (ФОТО)
Общество 10 февраля 2017 14:03
Бакинский метрополитен создал специальный штаб (ФОТО)
Общество 1 февраля 2017 13:06
Бакинский метрополитен создает новый производственный участок (ФОТО)
Бизнес 30 января 2017 12:47
Закрывается вход на одну из станций Бакметрополитена (ФОТО)
Общество 18 января 2017 12:35
Завтра будет открыта после капремонта часть станции Бакинского метро «Хатаи»
Общество 22 декабря 2016 16:05
Завтра откроется первая линия станции метро "Джафар Джаббарлы" в Баку
Общество 14 декабря 2016 11:57
Первый путь станции «Джафар Джаббарлы» Бакинского метрополитена закрывается на ремонт
Общество 6 декабря 2016 15:38