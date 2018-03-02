Георгий Квирикашвили выразил соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выразил соболезнования в связи с гибелью людей во время пожара в Наркологическом центре в Баку. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации правительства Грузии.

"Выражаю соболезнования по поводу гибели людей в результате пожара в Баку. Соболезную их семьям, близким, а также азербайджанскому народу и правительству Азербайджана. В эти тяжелые минуты мы рядом с вами", - говорится в сообщении

Отметим, что сегодня в 06:10 в Хатаинском районе Баку в одноэтажном корпусе Республиканского наркологического центра произошел сильный пожар.

На место происшествия прибыли пожарные и техника Государственной противопожарной службы МЧС, кареты Скорой неотложной медицинской помощи минздрава. Полк быстрого реагирования МВД и сотрудники Хатаинского РУП обеспечили охрану территории и беспрепятственную работу спасателей.

Пожар был потушен в 08:30. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела 25 человек.

По факту Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа из сотрудников Генпрокуратуры, МВД и МЧС.

Согласно данным предварительного расследования, пожар произошел из-за неисправности в электросети здания.

Проводимые меры находятся под контролем главы государства.

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