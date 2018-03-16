В Баку изменено движение трех автобусных маршрутов

16 марта 2018 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку с 21 марта будет изменено движение автобусов маршрутов №№ 59, 108 и 159, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в пятницу.

После внесенных изменений автобусы маршрута № 59 будут следовать: Алатава-2 - проспект Метбуат- ул. Самеда Вургуна, конечной остановкой будет ул. Сулеймана Рагимова (рядом со станцией метро «28 Мая»). Изменение в маршрут внесено в связи с многочисленными обращениями жителей Алатава-2 в БТА. После внесенного изменения им будет удобно добираться до центра города.

Автобусы маршрута № 159 обеспечат проезд от Алатава-2 до станции метро «Эльмляр Академиясы».

Маршрут № 108 (станция метро «Азадлыг» - пос. Мехтиабад - пос. Фатмаи) будет упразднен, вместо него будут курсировать автобусы маршрутов №№ 108А и 108В.

Автобусы маршрута 108А будут следовать из пос. Горадиль, конечной остановкой будет станция метро. «Азадлыг». Автобусы маршрута 108В будут следовать из пос. Фатмаи, конечной остановкой также будет станция метро «Азадлыг».

Учитывая обращения граждан, схема движения автобусов маршрута № 159 (пос. Чичек - станция метро «Эльмляр Академиясы») будет изменена и конечной остановкой будет ул. Дадаша Буниатзаде в пос. Ени Ясамал.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В субботу в Баку откроется четвертый центр транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 14 марта 18:19
В Баку ограничат движение на ряде улиц
Общество 13 марта 23:00
На автобусных остановках в Баку запретили курить (ФОТО)
Общество 13 марта 16:39
Снижена допустимая скорость движения на главных автомагистралях Баку
Общество 12 марта 15:39
На основных улицах и проспектах Баку образовались пробки (ФОТО)
Общество 5 марта 19:03
На безналичную оплату проезда будет переведено более 700 транспортных средств - Бактрансагентство
Общество 28 февраля 15:04
В Баку изменена схема движения автобусов ряда маршрутов
Общество 23 февраля 17:55
На одном из центральных проспектов Баку образовалась пробка (ФОТО)
Общество 16 февраля 17:59
Еще на одном маршруте автобусов в Баку произведены изменения
Общество 1 февраля 14:53
В Баку будет реализован пилотный проект по безопасности движения (ВИДЕО)
Общество 24 января 14:08
В Баку внесены изменения в схему движения одного из автобусных маршрутов
Общество 19 января 17:32
Ограничивается автодвижение по мосту на трассе Баку-Алят-госграница Грузии (ФОТО)
Общество 15 января 16:51
В Баку перенесено открытие центра транспортного обмена «Дарнагюль»
Общество 13 января 11:55
В Баку изменены конечные остановки автобусов ряда маршрутов
Общество 12 января 18:48
В Баку внесены изменения в движение автобусов маршрута № 132
Общество 12 января 16:54
Изменен маршрут одного из автобусов в Баку
Общество 10 января 12:26
Бактрансагентству нужны водители автобусов
Общество 9 января 17:29
В Баку открывается четвертый Центр транспортного обмена
Общество 6 января 12:57