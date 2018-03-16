Азербайджанская гимнастка вышла в финал Кубка мира в вольных упражнениях

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Юлия Иншина вышла в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в вольных упражнениях.

По итогам квалификации Иншина набрала 12,533 балла и заняла четвертое место.

В финал также пробились хорватская гимнастка Ана Дерек, турчанки Гексу Уджташ Шанлы и Демет Мутлу, греческие гимнастки Иоанна Ксулоги и Эвелина Магиа, представительница Словении Тяша Киселефф и Яна Федорова из Украины.

Вторая азербайджанская гимнастка Марина Некрасова не вышла на ковер в квалификационных соревнованиях. Как сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана, такое решение было принято в связи с болями в спине, из-за которых спортсменка не стала рисковать. Напомним, что Некрасова вышла в финалы в двух упражнениях - в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день проходят квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины будут бороться за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляют Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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