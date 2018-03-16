Определились финалисты Кубка мира в Баку в упражнениях на перекладине

16 марта 2018 18:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики определились финалисты Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на перекладине.

В финал вышли представитель Греции Власиос Марас, нидерландский гимнаст Барт Дерлу, японские спортсмены Кента Чиба и Кадзума Кайа, белорус Андрей Лиховицкий, Антон Ковачевич из Хорватии и представители Казахстана - Йербол Джантыков и Даниил Батурин.

Азербайджанские гимнасты Мурад Агарзаев и Тимур Байрамов не смогли пройти в финал, заняв в квалификации соответственно 25-е и 21-е места.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики прошел второй день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике.

Во второй день состоялись квалификационные соревнования у мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине. Женщины боролись за путевку в финал в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан во второй день соревнований среди мужчин представляли Мурад Агарзаев, Дарий Морозов и Тимур Байрамов, а среди женщин - Юлия Иншина, Мария Смирнова и Марина Некрасова.

Всего в соревнованиях, которые продлятся до 18 марта, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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