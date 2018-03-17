В БГУ прошло мероприятие "Новруз у тюркских народов" (ФОТО)

17 марта 2018 09:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском государственном университете (БГУ) прошло мероприятие под названием «Новруз у тюркских народов», сообщает вуз.

Ректор, академик Абель Магеррамов отметив, что Новруз, традиционно отмечаемый каждый год, дорог нашему народу, поздравил преподавателей и студентов со знаменательным днем.

Подчеркнув быстрое развитие экономики и других сфер в результате успешной политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, академик Абель Магеррамов отметил, что благодаря усилиям Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, кроме того, день 21 марта Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году объявлен как Международный день Новруз.

Затем на мероприятии были продемонстрированы соответствующие атрибуты и сценки, традиции и обычаи тюркских народов, подготовленные факультетом филологии и кафедрой устной литературы Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители посольств Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана, а также многочисленные гости.

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