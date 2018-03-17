В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров первого дня финалов Кубка мира по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров первого дня финалов Кубка мира по спортивной гимнастике.

В церемонии приняли участие президент Европейского гимнастического союза Фарид Гаибов, технический представитель Международной федерации гимнастики (FIG) по женской спортивной гимнастике Любовь Адрианова, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, технический представитель FIG по мужской спортивной гимнастике Хулио Маркос Фелипе, директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев, член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, главный тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Рза Алиев.

Также состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана AGF Trophy за самый высокий исполнительный балл. Среди мужчин награды удостоен представитель Грузии Константин Кузовков, а среди женщин - представительница Узбекистана Оксана Чусовитина. Награды вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде и член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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