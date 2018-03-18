В Баку определились победительницы Кубка мира в соревнованиях на бревне

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку определились победительницы Кубка мира по спортивной гимнастике в соревнованиях на бревне.

Первые два места завоевали представительницы Китая - Хан Ло и Цзяги Лю, набравшие соответственно 13,400 и 12,933 балла.

Бронзовая медаль досталась представительнице Узбекистана Оксане Чусовитиной, набравшей 12,866 балла.

Сегодня в Баку в Национальной гимнастической арене стартовал последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день проходят финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан сегодня в финалах представляет Юлия Иншина в вольных упражнениях.

Всего в соревнованиях, где сегодня разыгрываются оставшиеся пять комплектов медалей, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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