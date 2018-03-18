Мне нравится поддержка бакинцами иностранных спортсменов - словенский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Мне очень нравится, как бакинские зрители поддерживают не только своих, но и зарубежных спортсменов, сказал Trend словенский гимнаст Рок Клавора, выигравший "бронзу" в вольных упражнениях на Кубке мира по спортивной гимнастике в Баку.

Он также поблагодарил Федерацию гимнастики Азербайджана за блестящую организацию турнира.

"На соревнованиях в Баку всегда все проходит здорово. Я уже выступал здесь в 2016 году, и в будущем я хотел бы еще неоднократно вернуться на турниры в Азербайджан. Спасибо Федерации гимнастики Азербайджана за этот невероятный опыт и за то, что она с каждым годом организовывает турниры все лучше и лучше", - сказал Клавора.

Помимо отличной организации соревнований он отметил удобное размещение гимнастов.

"Зрители в Баку очень активны, что важно для гимнастов. Мне очень понравилось, как бакинцы поддерживают и своих, и зарубежных гимнастов", - сказал Клавора.

Сегодня в Баку в Национальной гимнастической арене стартовал последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

Азербайджан сегодня в финалах представляет Юлия Иншина в вольных упражнениях.

Всего в соревнованиях, где сегодня разыгрываются оставшиеся пять комплектов медалей, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков)

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