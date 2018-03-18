Хорватская гимнастка выиграла "золото" Кубка мира в Баку в вольных упражнениях

БАКУ /Trend/ - Хорватская гимнастка Ана Дерек завоевала золотую медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в вольных упражнениях.

В финале ее результат составил 13,533 балла.

Второе место заняла греческая гимнастка Иоанна Ксулоги, набравшая 12,733 балла, а "бронза" досталась представительницы Турции Демет Мутлу.

Азербайджанская гимнастка Юлия Иншина заняла по итогам финального выступления четвертое место.

Сегодня в Баку в Национальной гимнастической арене стартовал последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день проходят финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Всего в соревнованиях, где сегодня разыгрываются оставшиеся пять комплектов медалей, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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