Нидерландский гимнаст выиграл "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях на перекладине

18 марта 2018 16:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нидерландский гимнаст Барт Дерлу выиграл золотую медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в соревнованиях на перекладине.

В финале его результат составил 14,700 балла.

Второе место занял Андрей Лиховицкий из Беларуси с результатом 14,200 балла, а "бронза" досталась Антону Ковачевичу из Хорватии, набравшему 14,166 балла.

Сегодня в Баку в Национальной гимнастической арене стартовал последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день проходят финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Всего в соревнованиях, где сегодня разыгрываются оставшиеся пять комплектов медалей, принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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