Выиграть золото в Баку было нелегко - нидерландский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку отметился высокой конкуренцией, сказал в воскресенье журналистам золотой призер Кубка в упражнениях на перекладине Барт Дерлу.

Гимнаст отметил, что ему пришлось выложиться на все 100 процентов, и он остался доволен своим выступлением.

“Я очень доволен своим выступлением. Это был мой первый старт после перерыва, и я рад, что показал хороший результат. Сейчас буду готовится к чемпионатам Европы и мира, а также к другим этапам Кубка мира. Выиграть золотую медаль было нелегко. На таких соревнованиях всегда высокая конкуренция. Пришлось выложиться на все 100 процентов, чтобы завоевать медаль”, - сказал Дерлу.

Атлет сказал, что он впервые побывал в Баку, и отметил высокий уровень организации соревнования.

“Я не смог приехать в Баку на Европейские игры, но здесь были мои сокомандники и им очень понравилось. Отмечу высокий уровень организации, не приходилось беспокоится о разных мелочах. Я был очень рад выступать в Баку”, - сказал Дерлу.

В всокресенье в Баку в Национальной гимнастической арене завершился последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день прошли финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

(Авторы: Анвар Мамедов, Максим Цурков)