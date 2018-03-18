Выиграть золото в Баку было нелегко - нидерландский гимнаст

18 марта 2018 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по спортивной гимнастике в Баку отметился высокой конкуренцией, сказал в воскресенье журналистам золотой призер Кубка в упражнениях на перекладине Барт Дерлу.

Гимнаст отметил, что ему пришлось выложиться на все 100 процентов, и он остался доволен своим выступлением.

“Я очень доволен своим выступлением. Это был мой первый старт после перерыва, и я рад, что показал хороший результат. Сейчас буду готовится к чемпионатам Европы и мира, а также к другим этапам Кубка мира. Выиграть золотую медаль было нелегко. На таких соревнованиях всегда высокая конкуренция. Пришлось выложиться на все 100 процентов, чтобы завоевать медаль”, - сказал Дерлу.

Атлет сказал, что он впервые побывал в Баку, и отметил высокий уровень организации соревнования.

“Я не смог приехать в Баку на Европейские игры, но здесь были мои сокомандники и им очень понравилось. Отмечу высокий уровень организации, не приходилось беспокоится о разных мелочах. Я был очень рад выступать в Баку”, - сказал Дерлу.

В всокресенье в Баку в Национальной гимнастической арене завершился последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день прошли финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

(Авторы: Анвар Мамедов, Максим Цурков)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Состоялась церемония награждения победителей и призеров второго дня финалов Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 16:28
Нидерландский гимнаст выиграл "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях на перекладине
Общество 16:17
Беларуси есть чему поучиться у азербайджанских друзей - посол
Общество 15:23
Лучшие моменты соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике FIG в Баку (ФОТО)
Общество 14:32
Хорватская гимнастка выиграла "золото" Кубка мира в Баку в вольных упражнениях
Общество 14:27
Китайский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях на коне
Общество 14:27
Словенский гимнаст: Мне нравится поддержка бакинцами иностранных спортсменов
Общество 13:58
Белорусский гимнаст завоевал "золото" Кубка мира в Баку в опорном прыжке (ФОТО)
Общество 13:22
В Баку определились победительницы Кубка мира в соревнованиях на бревне
Общество 13:06
Стартовал последний день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 12:00
В Баку определились победительницы Кубка мира в соревнованиях на разновысоких брусьях
Общество 17 марта 15:53
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров первого дня финалов Кубка мира по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 17 марта 15:49
Элефтериос Петруниас получил "золото" Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку
Общество 17 марта 15:28
Японский гимнаст выиграл "золото" Кубка мира в Баку в упражнениях на брусьях
Общество 17 марта 14:05
Марина Некрасова выиграла "серебро" Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 17 марта 13:46
Прекрасная организация Кубка мира в Баку помогла выиграть "золото" - японский гимнаст
Общество 17 марта 13:36
Лучшие моменты соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике FIG в Баку (ФОТО)
Общество 17 марта 13:35
Японский гимнаст выиграл в Баку "золото" Кубка мира в вольных упражнениях
Общество 17 марта 12:52