Родители, принявшие участие в Дне открытых дверей, выразили благодарность Верховному Главнокомандующему за условия, созданные в воинских частях (ФОТО, ВИДЕО)

20 марта 2018 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, руководство Министерства обороны посетило воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне для участия в Дне открытых дверей, проводимых по случаю праздника Новруз, говорится во вторник в сообщении минобороны.

Встретившись с родителями солдат, ветеранами войны и труда, семьями шехидов и представителями общественности, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал их о реформах, проводимых в армии в соответствии с указаниями Президента Азербайджана, работах, направленных на улучшение социально-бытовых условий личного состава, новопостроенных военных городках и других видов деятельности, а также поделился своими взглядами по интересующим гостей вопросам.

Министр обороны передал посетителям поздравления Верховного главнокомандующего по случаю праздника Новруз, и пожелал им успехов.

Затем с участием родителей солдат и представителей общественности состоялось открытие на территории воинской части пекарни, прачечной и «Огневого городка», предназначенного для проведения упражнений по огневой подготовке.

Министр обороны осмотрел боевую технику, недавно принятую на вооружение воинских частей в прифронтовой зоне, поинтересовался с ее техническим состоянием и возможностями.

Затем министр обороны, военнослужащие и посетители пообедали вместе за праздничным столом.
Родители, принявшие участие в Дне открытых дверей, в воинских частях, остались довольными созданными здесь для личного состава условиями, и выразили благодарность Верховному главнокомандующему за оказанное внимание и заботу.

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