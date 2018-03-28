В БВШН при спонсорстве Фонда молодежи реализован еще один студенческий проект (ФОТО)

28 марта 2018 12:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) реализован проект еще одного студента, вошедшего в число победителей X конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджана. Проект под названием «Будущее, приходящее с инженерами» осуществлен при организационной поддержке БВШН.

Как отметил его автор, студент четвертого курса Анар Бадалбейли, обучающийся по специальности «Инженер-химик», главная цель проекта – повысить интерес молодежи к таким профессиям, как инженер-нефтяник, инженер-химик и инженер по автоматизации процессов, и уровень ее информированности об этих специальностях с тем, чтобы содействовать подготовке инженерных кадров в стране.

Более 300 студентов из различных национальных университетов подали заявки на участие в проекте, из которых были отобраны 80 человек. Они и стали слушателями тренингов, на которых также присутствовали сотрудники SOCAR.

Первые учебные сессии провели сотрудники компании BP в Азербайджане – инженер Али Нагиев и выпускница БВШН, инженер Фидан Салимзаде. Они поделились опытом работы в этой крупнейшей международной нефтяной компании, рассказали о возможностях профессионального и карьерного роста, которые она предоставляет молодым инженерам, а также о программе стажировки и производственной практики, которую BP предлагает старшекурсникам.

Инструктором следующего тренинга в рамках проекта стал старший преподаватель кафедры инженерии по автоматизации процессов вуза Аббас Алили. Он познакомил слушателей с историей развития этой специальности, рассказал о возможностях получения образования в этой области в Высшей школе, а также о научной и практической деятельности студентов БВШН – будущих инженеров по автоматизации процессов.

Заключительную учебную сессию провела Вюсала Мамедова, заведующая лабораторией химического анализа нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Студентам была представлена подробная информация о значении химической отрасли, в том числе химического машиностроения, для экономики страны, об особенностях профессии инженера-химика и возможностях получения образования по этой специальности.

На мероприятии, посвященном окончанию проекта, выступил ректор БВШН Эльмар Гасымов. Он, в частности, отметил, что успешная реализация проекта стала свидетельством растущего интереса молодежи к профессии инженера, что не может не радовать. «Инженерам принадлежит не только будущее, но и сегодняшний день», – сказал он.

В заключение участникам проекта, успешно прошедшим тренинги, были вручены сертификаты и памятные подарки.

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Azernews Newspaper
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