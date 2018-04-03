В Азербайджане завтра завершается раздача уведомлений избирателям на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Завтра завершается процесс раздачи избирателям уведомлений о дате, времени и месте (адрес) проведения голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, уведомления распространяются участковыми избирательными комиссиями за семь дней до дня выборов.

Отметим, что в Азербайджане напечатаны 5 347 803 единицы избирательных бюллетеней.

Президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.

(Автор: Эльчин: Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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