В Азербайджане завтра завершается раздача уведомлений избирателям на президентских выборах

3 апреля 2018 09:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра завершается процесс раздачи избирателям уведомлений о дате, времени и месте (адрес) проведения голосования на президентских выборах в Азербайджане.

Согласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, уведомления распространяются участковыми избирательными комиссиями за семь дней до дня выборов.

Отметим, что в Азербайджане напечатаны 5 347 803 единицы избирательных бюллетеней.

Президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.

(Автор: Эльчин: Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
За президентскими выборами в Азербайджане будут наблюдать 603 международных наблюдателя
Общество 1 апреля 16:14
В Коста-Рике пройдет второй тур президентских выборов
Другие страны 1 апреля 02:47
Более 83% азербайджанцев готовы голосовать на президентских выборах за Ильхама Алиева – опрос
Политика 30 марта 15:06
В Азербайджане нет никаких угроз проведению справедливых и демократических выборов – болгарский эксперт
Политика 29 марта 12:33
В Египте огласили первые результаты выборов президента
Другие страны 29 марта 03:46
ЦИК Азербайджана о числе местных наблюдателей на предстоящих президентских выборах
Политика 24 марта 15:39
ЦИК Азербайджана будет рассматривать обращения также в связи с соцсетями
Политика 24 марта 15:28
ЦИК Азербайджана зарегистрировала организации, которые проведут "exit-poll" на президентских выборах
Политика 24 марта 14:37
Народ Азербайджана является свидетелем позитивных преобразований – Роб Собхани
Точка зрения 20 марта 10:30
Президентские выборы в России прошли согласно законодательству – азербайджанские парламентарии
Политика 19 марта 16:24
В Азербайджане еще трем кандидатам в президенты вручены удостоверения
Политика 19 марта 16:15
Путин лидирует на выборах, набирая 73,73% после подсчета 35% протоколов
Россия 18 марта 23:44
Голосование на выборах президента завершилось в Москве
Россия 18 марта 21:45
В России началось голосование на выборах президента
Россия 18 марта 00:04
Сегодня завершается ряд процедур по президентским выборам в Азербайджане
Политика 17 марта 10:19
В Азербайджане нет негативных случаев, связанных с избирательным процессом - зампред партии
Политика 14 марта 15:48
Миссия ПА ОЧЭС будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
Политика 14 марта 12:13
На бойкот выборов оппозицией влияют и антиазербайджанские силы, с которыми она тесно связана - глава партии
Политика 13 марта 16:23