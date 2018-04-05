В день президентских выборов в Азербайджане Бакстанция скорой помощи будет работать в усиленном режиме

5 апреля 2018 12:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В день президентских выборов, которые пройдут в Азербайджане 11 апреля, Бакинская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи будет работать в усиленном режиме. Об этом на состоявшейся в четверг пресс-конференции сообщил главврач Бакстанции Рауф Гаджиев.

Главврач добавил, что все работники скорой помощи будут на работе: «Они будут оперативно и быстро отвечать на каждый вызов».

Напомним, что 11 апреля в Азербайджане состоятся президентские выборы

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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