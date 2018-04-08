Среди пострадавших при инциденте в Мюнстере граждан Азербайджана нет - МИД

8 апреля 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Граждане Азербайджана отсутствуют в числе пострадавших или погибших при инциденте в германском городе Мюнстер.

Об этом сказал Trend официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По словам Гаджиева, об этом посольству Азербайджана в ФРГ сообщили в полиции Германии.

Жертвами атаки в Мюнстере стали три человека включая покончившего с собой водителя, 20 пострадали, шесть из них тяжело.

Ранее сообщалось, что в результате наезда грузовика на людей в кафе погибли трое и пострадали от 30 до 50 человек.

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