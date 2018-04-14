Расширились трещины в оползневой зоне села Муганлы Шамахинского района

14 апреля 2018 01:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трещины оползневой зоны села Муганлы Шамахинского района заметно расширились. Об этом в пятницу сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Напомнив, что Муганлы всегда был оползневой зоной, Гаралов отметил, что настоящее время в квартале, называемом «48 а» в городе Шамахы, продолжается активность оползневого процесса, который начался год назад.

Начальник экспедиции также сказал, что ситуация в оползневой зоне вблизи Телебашни на Баиловском склоне стабильная: «Наблюдения, проводимые в последние дни над маяками и реперами, показывают, что ситуация на территории стабильная».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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