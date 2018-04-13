Только Азербайджан может проводить соревнования на таком высоком уровне - Дмитрий Ушаков

БАКУ /Trend/ - Никто не проводит соревнования по гимнастике так интересно, как это делает Федерация гимнастики Азербайджана, сказал в пятницу Trend российский гимнаст Дмитрий Ушаков после квалификационных выступлений в прыжках на батуте в рамках Чемпионата Европы в Баку.

"Уже традиционно само проведение соревнований в Баку очень нравится. Я думаю, никто так интересно не проводит соревнования. Тут важно еще и шоу, чтобы было классно и весело смотреть и участвовать в турнире. Разве что в США так же умеют делать подобное шоу. Мы были уверены, что так и будет, когда ехали в Баку, потому что азербайджанские организаторы уже показали, как они умеют делать соревнования. Так что большое спасибо за все и за такие интересные развлечения для зрителей", - сказал Ушаков.

Коснувшись своего выступления, гимнаст отметил, что в целом остался им доволен.

"Задача на сегодняшний день выполнена - отобрался в полуфинал в индивидуальных соревнованиях, вышли в финал в командных. Поэтому своим сегодняшним выступлением в целом доволен. Будем готовится к дальнейшим выступлениям", - сказал Ушаков.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.