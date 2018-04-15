Алтай Гасанов: Под руководством Мехрибан Алиевой невозможно не быть успешным и не достигать таких вершин

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана провела титаническую работу, и все это благодаря тому, что у нее хороший президент. Под руководством Мехрибан Алиевой невозможно не быть успешным, невозможно не достигать таких вершин.

Об этом сказал журналистам в воскресенье вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов.

По его словам, проведенный в Баку XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу -это очередное значимое событие в спортивной жизни Азербайджана.

“В Баку проходит такой знаменательный турнир как Чемпионат Европы, в котором участвуют 25 стран и более 400 гимнастов. Вы знаете, что мы имеем опыт проведения турниров такого ранга. И, судя по интервью спортсменов и членов делегаций, которые мы читаем в нашей прессе, они довольны уровнем подготовки, уровнем организации соревнований. Во-вторых, что касается результатов, то на сей момент мы выполнили одну из основных задач, поставленных перед нашей сборной. Наши гимнасты взяли все лицензии на участие в Европейских играх-2019. Поэтому задача-минимум была выполнена. В то же время мы воочию стали свидетелями того, как наш бакинец Михаил Малкин, который все этапы своей подготовки прошел здесь в Баку, в Азербайджане, наконец достиг своей вершины, завоевал золотую медаль. Это очень знаменательно для Азербайджана, для него и его тренера, для всей Федерации. У нас еще серебряная медаль в синхронных прыжках. Наши девочки удачно выступили. Мы считаем, что ЧЕ уже состоялся. Мы свою задачу практически выполнили”, - сказал Алтай Гасанов.

Он отметил, что раньше, когда Федерация только делала свои первые шаги, после реструктуризации в 2002 году, речь шла в основном о массовости спорта, о том, что надо вовлекать регионы, пытаться учиться у грандов европейской гимнастики.

“Сейчас мы и сами можем кое-чему научить. Очень приятно, что в организации именно у нас впервые применяются такие ноу-хау. Например, маскот, который приглашен из-за рубежа, он выступает удачно и всех воодушевляет, прекрасно поднимает настроение, и вот это впервые появилось у нас. Это заслуга и креативность сотрудников нашей Федерации и ее руководителей. Без этого было бы, конечно, поскучнее. Как результат - в спорт потянулись не только гимнасты и их родители, но и обычные люди. В этом году еще туристы приехали посмотреть именно этот турнир. Мы привыкли, что обычно мы ездим куда-то смотреть спортивные состязания, но Баку уже становится и спортивным центром Европы. Это нас радует, но не успокаивает и заставляет еще больше работать и думать о будущем”, - сказал Алтай Гасанов.

По его словам, Федерация гимнастики Азербайджана с оптимизмом смотрит в будущее.

“У Азербайджана уже есть медали в нетрадиционных для нас видах гимнастики. Батут до сих пор был не очень развит в Азербайджане. Большой толчок этому дали Европейские игры 2015 года, проведенные в Баку. Интерес к гимнастике возрос еще больше, результаты пошли лучше”, - сказал Алтай Гасанов.

Он рассказал, что в текущем году в Баку будет проведено еще несколько крупных турниров.

“Уже в этом апреле будет два турнира по художественной гимнастике - юношеский и взрослый Кубки мира. Планируется также проведение квалификационных соревнований на Юношеские олимпийские игры, Кубок мира по акробатике будет впервые проведен в Баку. Еще в декабре будет проведен Конгресс Международной федерации гимнастики. Все это знаменательные события. В следующем году будет Чемпионат мира по художественной гимнастике. Это самый красивый вид гимнастики, и конкуренция очень высокая”, - сказал Алтай Гасанов.

Он также отметил, что в Федерации гимнастики Азербайджана происходит смена поколений, постоянно приходят новые люди, очень интересная насыщенная жизнь.

“Иногда со стороны может показаться, что федерации созданы для того, чтобы помогать министерству спорта, но федерации сами по себе ведут очень большую работу, и Федерация гимнастики в частности. Федерация гимнастики Азербайджана провела титаническую работу, и все это благодаря тому, что у нее хороший президент. Под руководством Мехрибан Алиевой невозможно не быть успешным, невозможно не достигать таких вершин. Еще у нас в Федерации очень хорошая команда, которую собирал нынешний президент UEG Фарид Гаибов. Он активно трудится на своей новой должности. В его интервью я прочитал, что он хочет развивать гимнастику в Европе. Думаю, он будет стараться и для них, и для нас тоже. Это большое событие для спортивной жизни нашей общественности, что азербайджанец, человек который прошел путь от простого менеджера Федерации, стал президентом спортивной федерации в Европе”, - заключил Алтай Гасанов.

(Автор: Максим Цурков, Анвар Мамедов)

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