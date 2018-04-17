В Баку будет изменена схема движения 17 автобусных маршрутов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с Гран-при Азербайджана Формулы 1 и с целью обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта будет изменена схема движения автобусов маршрутов 1, H1, 2, 4, 5, 6, 8, 14, 18, 31, 37, 46, 61, 65, 77, 88 и 124. Кроме того, временно будет приостановлена работа маршрута № 125, говорится во вторник в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Изменения будут действовать с 23 апреля по 1 мая.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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