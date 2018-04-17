Завтра в Абшеронском районе будут перебои в подаче газа

БАКУ /Trend/ - Завтра в жилых массивах Гобу, Мушфигабад, Пиракешкуль, Ашагы Гюздек и поселках Джейранбатан и Сарай Абшеронского района газ будет подаваться с перебоями, говорится во вторник в сообщении ПО "Азеригаз".

Ограничения связаны с ремонтными работами, в ходе которых будет осуществлен подъем на опоры магистрального газопровода Гарадаг-Сумгайыт. Работы начнутся завтра в 10:00.

Работы будут завершены в течение дня. В связи с перебоями в подаче газа ПО просит потребителей быть внимательными при использовании газа и соблюдать правила техники безопасности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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