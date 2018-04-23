В Азербайджане пройдут собеседования с учителями, желающими работать по бессрочному трудовому договору

23 апреля 2018 20:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершилась регистрация электронных документов для подписания бессрочных трудовых договоров с учителями, работающими в общеобразовательных учреждений на основе срочного трудового соглашения, говорится в понедельник в сообщении министерства образования.

В целом для участия в собеседовании регистрацию прошли 2282 учителя. Были подтверждены 763 электронных заявления.

В собеседованиях могут принять участие учителя, которые набрали необходимые баллы на конкурсе по приему на работу на 2016/2017 и 2017/2018 учебные годы и принятые на работу по срочному трудовому договору.

Информация и причинах отказа в принятии электронного заявления учителей, а также месте проведения и дате собеседования кандидатов, заявления которых были подтверждены, будет отправлена на личную страницу кандидата.

Собеседования будут проводиться 26-27 апреля. Информация о программе собеседования и материалы размещены на сайте: http://www.miq.edu.az/muqavile/

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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