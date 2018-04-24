Азербайджанская гимнастка завоевала золото AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова завоевала золотую медаль международного юношеского турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy в упражнениях с лентой.

В финале Арзу набрала 15,850 балла.

Серебряную медаль завоевала представительница России Лала Крамаренко, набравшая 15,700 балла, а бронзовая медаль досталась болгарской гимнастке Татьяне Воложаниной, с результатом в 15,600 балла.

Во вторник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований международного турнира AGF Junior Trophy.

Сегодня проходят индивидуальные соревнования по всем четырем упражнениям. По итогам дня определятся победители по отдельным гимнастическим снарядам.

Азербайджан на соревнованиях представили Арзу Джалилова - в финалах по упражнениям с булавами и лентой, Нармина Самедова - в финале с мячом и Дарья Фаршбафшахрияри - в финале с обручем.

Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Anvar_Mammadov

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.