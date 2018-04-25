Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку обещает быть динамичной - Мариана Василева

25 апреля 2018 17:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Церемония открытия Кубка мира по художественной гимнастике в Баку обещает быть динамичной и интересной, сказала в интервью Trend постановщик церемонии, главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева.

По словам главного тренера, основная тема церемонии открытия будет посвящена взаимодействию четырех стихий.

"Церемония открытия обещает быть очень динамичной и интересной. Как обычно в ней примут участие спортсмены, представляющие все виды гимнастики, а также наши хореографы. Основной темой открытия станет взаимодействие четырех стихий - огня, земли, воздуха и воды. Тема очень серьезная, мы хотим показать, что наша планета существует благодаря взаимосвязи этих четырех стихий. Они являются движущей силой не только Земли в целом, но и спорта, в частности", - сказала Василева.

Василева добавила, что подготовка к открытию Кубка мира по художественной гимнастике в текущем году прошла достаточно сложно.

"У нас очень сжатые графики, поэтому в этот раз подготовка к открытию прошла не легко. Сначала был Кубок мира по спортивной гимнастике, затем Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, затем AGF Junior Trophy. Подготовка была очень тяжелой, но я думаю, что церемония открытия всем очень понравится", - сказала главный тренер.

Напомним, что церемония открытия начнется 27 апреля в 17:30 в Национальной арене гимнастики.

Кубок мира по художественной гимнастике пройдет в Баку в шестой раз. В турнире, который состоится 27-29 апреля 2018 года, ожидается участие 127 гимнасток из 26 стран. Из них 44 спортсменки выступят в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки будут соревноваться в составе команд в групповых упражнениях.

В первые два дня квалификационных соревнований гимнастки выступят как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях. В зависимости от результатов квалификации, определятся победители многоборья и участницы финалов по отдельным предметам в обоих видах программы.

А в финалах, которые состоятся в последний день соревнований, восемь самых сильных гимнасток и восемь лучших групповых команд будут соревноваться за звание чемпионок.

Гимнастке и группе, набравшей самый высокий бал за исполнение, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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Azernews Newspaper
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